Cambuur wint oefenwedstriid tsjin Almere City

Yn de earste helte spile Cambuur mei de nije oanwinsten Mous, Sambissa, Schindler en Ciganiks. Cambuur wie better, krige ek wol kânskes, mar in goal siet der lang net yn. Dochs giene de Ljouwerters mei in foarsprong it skoft yn. Oanfaller Karim Rossi koe de 1-0 meitsje nei in fout yn de ferdigening fan Almere City.