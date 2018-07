WK Frisbee nei Ljouwert yn 2020

Mei tank oan Kulturele Haadstêd

Wethâlder Sjoerd Feitsma fan Ljouwert tinkt dat de titel fan Kulturele Haadstêd it bid fan Ljouwert goed dien hat: "Ljouwert stiet op de kaart as toeristyske bestimming. Boppedat ha wy útstekende sportfjilden yn de gemeente. Dat hat it wrâldfrisbeebûn ek sjoen."

Jos Verhoeven, foarsitter fan it Nederlânske frisbeebûn, sjocht dat frisbee ek yn ús lân hieltyd mear dien wurdt: "De komst van de WK naar Nederland zorgt er ongetwijfeld voor dat er nog meer jongens en meisjes de frisbeesport gaan ontdekken. Het is een super dynamisch spel en de sfeer bij wedstrijden is fantastisch. Dat zal over twee jaar in Leeuwarden niet anders zijn."