LIVE: Fierljeppen yn Burgum

De wedstriid is bysûnder omt ljeppers yn de finale wer op nul begjinne. It kin dus barre dat ien yn de foarronde fierder ljept as de winnende finalesprong. De trije winners slúte de jûn ôf mei in sprong mei de Fryske flagge yn de top fan de pols.

It fierljeppen yn Burgum is streekrjocht te folgjen by Omrop Fryslân fia in livestream. De wedstriid begjint om 19.00 oere.