Epke Zonderland stelt teloar by turnynterlân

Turner Epke Zonderland hat sneon by in ynterlânwedstriid op It Hearrenfean in teloarstellende rekoefening sjen litten. Hy behelle wol de measte punten mei in skoare fan 14.250. Syn grutte konkurrint Bart Deurloo die net mei omt hy him oan syn earmtakke blessearre hie by in training oan syn earmtakke. De wedstriid wie in oefenynterlân mei België en Sweden as tarieding op it Europees Kampioenskip turnjen yn Glasgow. It EK begjint foar de manlju op 9 augustus.