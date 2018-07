Partoer Bergsma wint yn Makkum

By de froulju gie de winst nei it partoer fan Nynke Sijbrandij, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra. Zeinstra waard ek ta keninginne útroppen. Yn de finale waard it 5-4 en 6-0 tsjin it partoer fan Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Ineke van der Ploeg.

De tredde priis wie foar Amarins de Groot, Martine Tiemersma en Harmke Siegersma.