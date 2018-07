Grutste haakte tekken te plak yn park Vijversburg

De grutste haakte tekken yn de wrâld leit te plak yn park Vijversburg by Tytsjerk. It is in inisjatyf fan Ljouwerters en soarchorganisaasje Palet stipet it. It doel wie om 10.000 haakte tekkens fan 140x200 sm te sammeljen. Uteinlik binne it der 10.841 wurden. Oft se dêrmei ek yn it Guiness World Book of Records komme, wurdt takom wike bekend.