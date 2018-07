''Wynmûneparken op see geskikt as oesterbank''

By it oanlizzen fan de wynmûneparken ûntstiet in soad skea oan de ûnderwetternatuer. Mar at se der ien kear stean, binne de mûnen geskikte briedplakken foar de oester. De boaiem wurdt der mei rêst litten en de stoartstiennen om de foet fan de wynmûnen hinne, binne in goed fêstigingsplak. Troch de nije wynmûneparken sil it gebiet mei boaiemrêst yn de Noardsee de kommende jierren mei fiif prosint stiigje.

It WNF hat ek 6.000 kilo oesters útset by de Boarkemse Stiennen by Skiermûntseach. Se ha 3d-printe riffen mei oesters op de boaiem lein. Mei fiskers is ôfpraat dat dy in gebiet fan 500 by 500 meter mei rêst litte. Earder waard bekend dat de platte oester werom yn de Waadsee by Flylân en Teksel. Oesters binne wichtich foar in goed funksjonearjend ekosysteem. Se ite algen troch dy út it wetter te filterjen en drage sa by oan mear helder wetter.