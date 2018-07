Wynturbines Nij Hiddum-Houw wurde leger

De plannen foar it wynmûnepark by de kop fan de Ofslútdyk jouwe in soad diskusje en ek Provinsjale Steaten woene sjen oft der mooglikheden binne de mûnen leger te krijen. Eksploitant Sjoerd Mensonides seit dat se ta it uterste gean binne mei it oanpassen fan de plannen en hopet dat se no oan alle moasjes fan de provinsjale polityk foldien ha.

Woansdei beslute Provinsjale Steaten oer de oanpaste plannen foar it wynmûnepark.