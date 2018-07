FOTO: Elfwegentocht mei parade oer de Wâldwei

De parade is de ôfsluter en der wurdt besocht in rekôr te fêstigjen mei de grutste optocht ea fan elektryske auto's, auto's op grien gas as blauwe disel en fytsers en kuierders. Astronaut André Kuipers joech sneontemoarn it startskot. Ek oare ferfiermiddels dogge mei, sa as duorsume boatsjes en sels in elektrysk fleantúch.