Sportive Akkrumers kinne tenei teplak op nij sportplein yn Akkrum-East

No leit der in grut plein fan 3.000 kante meter dêr't je op basketbalje, skeelerje, ride en fuotbalje kinne. En net allinnich dat, der is ek noch in fjildsje mei saneamde bootcamptastellen. En de jeugd út it hiele doarp wit it pleintsje no al te finen, wylst de lêste stien mar krekt lyn lein is. Njonken de jeugd binne der noch wol mear groepen dy't oan it wurk wolle op it plein, lykas âlderein.