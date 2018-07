Troch brân troffen Harnzer restaurant wer iepen

Woansdei waard it gebou frijjûn en koene de eigeners, heit en soan Zeinstra, mei help fan frijwilligers oan de slach om de boel op te rêden. It wie foar it restaurant fan grut belang om mei it moaie waar en de oankommende Tall Ships Races sa gau mooglik wer iepen te gean.

Heit Michiel Zeinstra is elkenien tankber foar alle help, wêrtroch't it ytkafee binnen in wike nei de brân wer iepen koe. "De oannimmer stie hjir moandeitemoarn fuortendaliks foar de ruten om te helpen, mar ek de gemeente en Liander ha goed holpen." De earste en twadde ferdjipping fan it gebou rekken slim skansearre troch de brân, yn it restaurant wie der foaral wetterskea.