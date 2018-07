Omrop TIP: PietCast #13 De drûchte en de simmer

Yn dizze lêste podcast foar de simmerfakânsje giet it oer de drûchte en fansels de simmer. Wim Brons praat mei Piet breedút oer de achtergrûnen by it ekstreme waar. Wat ferwachtet Piet fierder fan de simmer? En hokker garânsjes kin hy dêr by jaan?

De PietCast begjint lykwols mei in hiel oar ûnderwerp: it draaien fan plaatsjes. Dy âlde leafde hat Piet wer oppakt yn it programma fan Harm Weistra en ach, plaatsjes draaie is altyd noch leuk. Dochs?