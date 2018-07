Op it terrein fan jachtbemiddeling Pier Piersma stie al it keunstwurk 'De zeven wereldzeeën' fan keunstner Gerrit Terpstra út Heech. En dêr is no in fontein yn pleatst mei sfearferljochting.

It idee derachter is dat eins 100 doarpen in eigen fontein hawwe moatte en net allinnich de alve stêden.