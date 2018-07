Fryske skippen begjinne sneon oan earste etappe Tall Ships Races

Sneon begjint de earste fan twa etappen, mar de boaten steane al efkes yn de haven fan Sunderland. Dat betsjut net dat Nienke en har kollega's dizze dagen neat dogge. "De havens dêr't we binne, dêr farre we mei gasten. Deitrips dogge we dan. Sa fertsjinje we jild, want it silen kostet wol wat."

Mar de gedachten binne ek alfêst by de wedstriid: "We wolle graach winne. Elkenien is dwaande mei it waarberjocht, mei de lêste oanpassings oan it túch en sjen by oare skippen."