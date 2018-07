Snits komt mei eigen bierke: 't Waterpoartsje

It bierke is net samar in bierke, mar hat ek in sosjaal aspekt. Stichting 't Waterpoartsje hat as missy it stimulearjen fan wille en it fergrutsjen fan maatskiplike belutsenens yn de Snitser mienskip.

It Snitser bierke moat dy missy fundearje. Om dit foarmekoar te krijen, betinke, brouwe en drinke de Snitsers it bierke mei yngrediïnten út de stêd. Elkenien dy't in bierke bestelt, skinkt fuortendaliks 25 sint oan Stichting 't Waterpoartsje. De stifting steunt mei dit jild doelen dy't itselde stribjen hawwe: wille en mienskip. Dat kin werklik fan alles wêze, as it de Snitsers mar ferbynt en de wille befoarderet.