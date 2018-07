Johan folget WK mei help fan tolk Aukje Boersma: "Alsof je erbij bent"

"Het is intensief om te doen, ik moet wel steeds de bal op de goede plek op het veld zetten. Het is hard werken, maar ook heel erg genieten. We hebben een goede samenwerking. Ik krijg er veel voor terug, een brede glimlach. Het is ontzettend leuk om zo het voetbal te volgen, het is alsof je meedoet met de wedstrijd. Er zijn ook goals op het veld, dus ik kan precies aangeven in welke hoek de bal valt."

Se folgen de heale finale tusken Ingelân en Kroäsië yn in kafee yn Amsterdam. "Daar krijgen we alle ruimte en medewerking. Omstanders zijn vaak enorm onder de indruk en vinden het geweldig." Se jout ek de reaksjes fan it publyk yn it stadion wer. "Maar ook de sfeer op het terras."

Finale

"Uiteraard doen we finale op zondag ook." Dat kin noch moai wurde, want Johan is foar Frankryk en Aukje har favoryt is Kroäsië.