John Lennon Bus yn Fryslân: muzyk skriuwe yn in bus

Mei in mobile audio- en fideostudio yn de bus krije jonge muzikanten út hiel it lân freed de mooglikheid om ûnder begelieding in nûmer te meitsjen. It is allegear ûnderdiel fan it Never Ending Orchestra.

Never Ending Orchestra is in LF2018-projekt en is in gearwurking tusken Fryslân Pop, stifting Popsport en in tal muzikanten. Under de muzikanten binne ek trije jonges út Ljouwert.