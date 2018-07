Grutte opkomst ekstra frijwilligers foar grutste haakte tekken

De tariedings fan it projekt 'De grootste gehaakte deken van de wereld' binne nei oproppen, ûnder oare by Omrop Fryslân, flot ferrûn. De organisaasje wie benaud dat it dellizzen fan de 10.846 tekkens net gau genôch gie, om't it waar tongersdei sa waarm wie dat de frijwilligers minder wurk dien krigen. Mar freeds kamen tsientallen ekstra minsken nei park Vijversburg by Tytsjerk om te helpen mei de tariedings.