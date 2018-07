Eastermarder dy't bern mishannele moat opnaam wurde

De man hie syn twa lytse bern in wykein op besite. Hy hie blowd en dronken, rekke dêrtroch yn in psygoaze en kniep doe de kiel fan syn bern ticht.

Neffens saakkundigen is de man folslein ûntarekkenber, mar dêr gie de rjochtbank net yn mei. Dy ferklearre de man sterk fermindere tarekkenber. De man wie alris earder ûnder ynfloed fan drugs yn in psygoaze rekke. Hy hie dêrom witte kinnen dat er syn bern better net by him hâlde kinnen hie, seit de rjochtbank.

Nei syn opname fan in jier moat de man him ambulant behannelje litte. Hy moat syn bern in skeafergoeding betelje.