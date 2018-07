Freedsmerk: "Fossylfrij riden is te djoer"

In âldere man tilt net te swier oan it fossylfrije riden. "Ik bin 85, dus it sil myn tiid wol útsitte en mei de generaasje nei my komt it ek wol goed."

Neffens de tsiisferkeaper en de bôleferkeaper spilet fossylfrij op dit stuit noch gjin rol by de minsken op de merk. "Der wurdt net oer fossylfrij sprutsen, mar der is wol in mentaliteitsferoaring. Minsken krije troch dat se net altyd like goed dwaande binne."