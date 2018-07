"Skier kin ek goed feestfiere sûnder hoanne yn in mêst"

It is net te begripen dat de gemeente Skiermûntseach it goed fynt dat by it Kallemooifeest in hoanne yn in koer sit. De fergunning hie nea ôfjun wurde mochten fynt it Comité Dierennoodhulp.

Op Skiermûntseach brochten freed twa partijen har stânpunt nei foaren by in harksit oer Kallemooi. By dat feest sit in hoanne trije dagen yn in koer yn in hege mêst.