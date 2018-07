Boalsert krijt in grut kongres oer iten

Reüny

Fjouwer inisjatyfnimmers út en om Boalsert organisearje it kongres ûnder de namme Frisian Foodture '18 en komme tagelyk ek in dei earder mei in reüny foar eardere learlingen fan de suvelskoalle. De ferwachting is dat dêr ek wol tusken de 500 en 1000 minsken op ôfkomme sille.

Dat binne meastentiids ek minsken dy't op 't stuit wichtige funksjes yn de foodyndustry hawwe. Troch it kongres yn de eardere suvelskoalle te organisearjen, wurdt Boalsert foar even wer it sintrum fan de suvelyndustry.