Oanhâlden bernepsychiater út Makkingea bliuwt fêstsitten yn Nepal

Fierder is besletten dat in plysjeman, dy't net by it ûndersyk belutsen is, tegearre mei de rjochter-kommissaris de kompjûter fan de man besjen sil. Se sille neigean oft dêr ek berneporno op te finen is. Medyske gegevens fan kliïnten bliuwe geheim, sa lit in wurdfierder fan it lanlik parket witte.

Yn Fryslân hat de bernepsychiater wurke by ûnder oare Therapeuticum op De Jouwer, in sintrum foar psychyske en psychososjale help oan bern en jongerein. Dêr wiene se bot skokt troch de arrestaasje fan de man.