"Rêdingsaksje nij Cambuurstadion is fataal foar middenstân"

As de gemeente Ljouwert tastiet dat by it WTC-gebiet in winkelsintrum as De Centrale komt om it nije Cambuurstadion te rêden, is dat de ein foar de Ljouwerter detailhannel. Neffens direkteur Gerrit Jan Faber fan Intersport Leeuwarden is de Fryske haadstêd te lyts foar twa grutte winkelsintra as De Centrale krekt bûten it sintrum.