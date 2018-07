Accell nimt memmebedriuw bakfytsmerk Babboe folslein oer

Fytsefabrikant Accell Group op it Hearrenfean nimt Velosophy folslein oer. Dat is de Nederlânske memme-ûndernimming fan it bakfytsmerk Babboe. De fabrikant hie al in minderheidsbelang fan 35 persint en nimt no ek de rest fan it bedriuw oer. Der wurde fierder gjin finansjele details oer de transaksje nei bûten brocht. Accell is al jierren belutsen by Velosophy. It merk Babboe waard goed tsien jier lyn yntrodusearre en is yntusken Europeesk merklieder en aktyf yn 22 lannen.