Fan Lauwerseach oant Ofslútdyk: 'Dijk van een Verhaal' jout minsken op seedyk gesicht

De see spilet in belangrike rol yn it libben fan Baukje Fennema. As famke groeide se op yn Seisbierrum. De seedyk en it lânskip dêrefter ynspirearren har. It Waad en de kwelders lutsen har oandacht. Nei't se tweintich jier yn Grinslân wenne hie, kaam Fennema tolve jier lyn werom nei it heitelân. Net nei itselde doarp, mar wol datselde útsjoch. Yn De Skâns (Oostmahorn) sjocht se no út oer de Lauwersmar en is se tichteby de slûzen fan Lauwerseach en dy moaie Waadseedyk dêr't se sa fan hâldt.