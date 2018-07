Freonegroep organisearret festival mei latinmuzyk op It Hearrenfean

De mannen fan de organisaasje neame harsels de Vlindervangclub. Se fiere mei it festival harren 25-jierrich bestean. Mar se wolle mear, want se hoopje dat it útgroeie kin ta in moai evenemint dat de kommende jierren trochset wurdt.

Neffens organisator Simon van der Let heakket it festival wol wat ta oan it oanbod yn de provinsje: "Wy rjochtsje ús op de latin style. Dat ha je eins nearne oars yn de provinsje." Op it festival is plak foar sa'n 3.000 minsken.