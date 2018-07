Ekstra kontrôles tsjin oerlêst motorcrossers by Eastermar

Der wurdt de kommende tiid jûns en yn de wykeinen ek ekstra let op oerlêst fan motorcrossers. Dy ride op de sânbulten njonken de put. Dat soarget benammen foar in soad lûdsoerlêst, seit wykaginte Henriëtte Talstra: "Ik spruts ien dy't troch al dy oerlêst syn hûs hast te keap sette wol. Dat is net akseptabel." It crossen is yllegaal en ek gefaarlik.

Op it terrein wurdt gewoan wurke. der is ek al in soad skea oanrjochte seit Talstra: "Al in oantal fan de tagongsstekken binne fuorthelle, oaren fernield. Dat is skande."

Minsken dy't yllegaal crosse, kinne in boete ferwachtsje fan 140 euro. Op it yllegaal swimmen stiet in boete fan 95 euro.