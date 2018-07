Ljouwert hellet alles út de kast om ûntwikkeling WTC-gebiet te rêden

B en W komt oan alle easken fan it boukonsortsium temjitte. Yn dat konsortsium sitte boubedriuw Dijkstra Draisma en ûntwikkelder Wijckerveste (de 'Stadion Ontwikkelcombinatie') en ynvestearder Jan Anker, topman fan suvelbedriuw A-ware. Yn it foarstel fan B en W wurdt in liening fan 4,5 miljoen oan it WTC kwytskolden en komt der gjin betelle parkearjen.

Noch 4,7 miljoen nedich

Mar foar de ûntwikkeling fan it terrein is noch 4,7 miljoen euro nedich. B en W konstatearret dat ynfolling fan it gat nei alle gedachten net regele is foar 20 july. Dy datum is wichtich, omdat de Friese Poort, hierder fan 7000 kante meter skoalgebou op it terrein, foar 20 july wissichheid ha wol dat dit gebou der ek komt. Oars heakket de skoalle ôf en wurdt omsjoen nei in alternatyf.

B en W wie tongersdeitejûn net beskikber foar kommentaar. Mei alle belutsen partijen is ôfpraat dat der neat nei bûten kommunisearre wurdt foardat de gemeenteried fan Ljouwert him oer de saak bûgd hat. Takom wike woansdei falt it beslút.