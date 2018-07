Brêge Burdaard docht it wer, boaten kinne wer troch it doarp farre

Stadichoan farre de boaten no fuort. "Der sit wer wat beweging yn", seit Bosgra. Dat betsjut net dat it no wer rêstich is yn it restaurant. "De monteurs dy't de boel makke ha, sitte no by my te iten."

Motor ferfongen

De hydraulyske motor fan de brêge wie der woansdei mei opholden. De monteurs hellen woansdeitejûn de motor út de brêge om te ûndersykjen hoe't dy wer makke wurde koe. Uteinlik is der in bedriuw yn Fryslân fûn dy't noch in wurkjende motor lizzen hie. Dêr binne testen mei útfierd, ek op it plak fan de brêge. Dat slagge allegear en dus koe de stikkene motor fan de brêge ferfongen wurde.