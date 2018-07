Noardlike studinten moatte sels iepenbier ferfier betelje yn lêste skoalwike

Studinten yn it noarden fan it lân moatte yn de lêste wike fan it skoaljier sels harren ferfier mei de trein of bus betelje. Alle Nederlânske studinten kinne mei harren iepenbierferfierkaart fergees reizgje oant 16 july. Nije wike is dy ov-kaart dus net mear jildich. Oeral is it dan fakânsje, útsein yn it noarden.