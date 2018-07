Sietze Schukking stapt út Steatefraksje D66 en giet selsstannich fierder

Neffens Schukking wie de gearwurking mei de oare Steateleden fan D66 muoisum. Der wiene neffens him te folle ferskillende persoanlikheden en hy krige fan syn fraksje te min frijheid om syn wurksumheden goed út te oefenjen. No't er selsstannich fierder giet, ferwachtet Schukking syn wurk better dwaan te kinnen.

Under fjoer

Schukking wie de wurdfierder fan D66 dy't mei oare opposysjepartijen in alternatyf plan makke ha oer de takomst it feangreidegebiet yn Fryslân. Mar nei in ynstjoerd stik fan him yn de Leeuwarder Courant oer dy oanpak kaam Schukking ûnder fjoer te lizzen fan de oare opposysjepartijen.