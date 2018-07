Oan krimp yn Noardeast-Fryslân liket ein te kommen

Mar yn Holwert wurdt sein, dat de groei dêr net allinnich te ferklearjen falt troch de oanlûkende ekonomy en wenningmerk yn de provinsje. Neffens doarpsbelang komt it ek troch in freonegroep dy't der mei elkoar foar kiest om wenten yn eigen doarp te keapjen op te knappen.

De plannen foar Holwert oan See lykje ek in soad ynvestearringen los te meitsjen. Leechsteande hûzen wurde opkocht om der rekreaasjewenten fan te meitsjen. Doarpsbelang hat ek al tsien minsken op in list dy't graach nijbouwe wolle yn Holwert. Mar omdat it formeel in krimpdoarp is, liket dêr gjin romte foar te kommen.