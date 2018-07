Bannen Fryslân en Malta net wersteld nei besite Malteeske minister

Benammen oer de útspraken fan de direkteur fan Kulturele Haadstêd Valletta ûntstie opskuor. Hy hie in grap op Twitter makke oer de lêste wurden fan de sjoernaliste dy't maffia, fraude en oare praktiken oan de kaak stelde op it eilân. De minister woe dêr no gjin miening oer jaan, útsein dat der frijheid fan mieningsutering is. Hy werhelle in pear kear dat elk rjocht hat op "freedom of speech".

Bonnici die gjin ôfstân fan de útspraken fan de baas fan de organisaasje dy't fûn dat it betinkingsplak wol fuort koe. "I believe that a person has the right to say what he believes."