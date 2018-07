Skeafergoeding foar minsken dy't lije ûnder dug-out ûngelok yn Twizel yn 2014

It ûngelok barde op 21 maaie 2014. Op de fjilden fan fuotbalklub SC Twijzel wie op dy dei in grut kuorbaltoernoai foar basisskoallen. Bern klommen op de dug-out dy't dêrnei ynstoarte. De 10-jierrige Yrsa de Bruin kaam om it libben, fiif oare bern rekken ferwûne. Famyljeleden en omstanners wiene ferslein. Mear as 20 fan harren fregen mei help fan advokaat Poortman om skeafergoeding.

Psychysk lijen

De skeafergoeding is no oan allegear takend. It giet om saneamde 'shockschade' wêrby't belutsenen psychysk te lijen ha fan de skokkende dingen dy't se sjogge. Dat kin wêze dat je net mear wurkje kinne of medyske kosten makke ha. Somtiden giet it om moard.

Sa krige Bauke Vaatstra 40.000 euro om't hy geastlik letsel oprûn hat fan de konfrontaasje mei syn fermoarde dochter Marianne yn de greiden by Feankleaster.