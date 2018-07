Museumdoarp Allingawier liedt needklok

Der moat strukturele finansjele stipe komme, oars driget de ein fan it Fryske Museumdoarp Allingawier. It autentike terpdoarp yn de Súdwesthoeke hat in belangrike funksje foar it toerisme en om it kultureel erfgoed te toanen en te bewarjen. It Fryske Museumdoarp is de opfolger fan stichting Aldfaers Erfroute. Dizze rûte, by ferskillende gebouwen del, wie de lêste jierren bot fertutearze.