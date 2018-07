Wynmûnepark Fryslân yn de Iselmar komt der wol

Natuerbeskermers en wettersporters binne lykwols fûl tsjin it plan. It soe fûgels, flearmûzen en de wettersport yn it paad sitte. De provinsje Fryslân hat sels ek jild stutsen yn it wynmûneplan en tinkt de ynvestearring fan 127 miljoen euro yn it Wynpark Fryslân folslein werom te fertsjinjen.

It Ryk hat provinsjes ferplichte in part fan de enerzjy mei wynmûnen op te wekken. En de provinsje Fryslân wol dat foar it grutste part mei it wynpark Fryslân dwaan.

2020

Wynpark Fryslân sil ein 2020, begjin 2021 klear wêze en sil sa'n 320 megawatt wynenerzjy leverje. Dat is in grut part fan de 530,5 megawatt dy't Fryslân fan 2020 ôf leverje moat fan it Ryk.

Yn 2016 kamen de inisjatyfnimmers mei it plan foar Wynpark Fryslân yn de Iselmar.