Húsdokter yn oplieding wol graach nei Fryslân, mar mei net

Jouta syn frustraasje wurdt noch grutter troch it feit dat hieltiid yn it nijs is dat der in húsdoktertekoart is yn Fryslân. Dat tekoart is net oplost troch soepeler mei de plakken foar húsdokters om te gean, mar it soe wol helpe, neffens Jouta. As jo ien kear op in plak oan it wurk binne, ferhúzje jo net sa gau mear nei in oar plak. De ynstânsjes hâlde neffens him it tekoart op dizze wize sels yn stân. Dêr soe wat oan dien wurde moatte, seit Jouta.

Foarearst is it probleem net oplost en rydt Sytse alle dagen trije oeren deis nei en fan syn wurk. En is er folle letter klear mei de stúdzje. Foar Fryslân gloaret der wol hope. Mei in jier is Jouta klear mei syn oplieding en hy is wis fan doel yn Fryslân syn fak as húsdokter út te oefenjen.