Koarting foar skoalbern dy't mei it iepenbier ferfier reizgje

Foar it reizgjen mei de bus krije learlingen fan middelbere skoallen yn de hiele provinsje koarting op it busabonnemint Altijd Vrij Fryslân. It giet om in koarting fan 25 euro foar in moannekaart en 250 euro by in skoallejierkaart. Foar in 79 euro de moanne kinne bern frij mei de bus reizgje troch hiel Fryslân.

It is de bedoeling dat de koartingen de kommende fjouwer jier jilde. Yn totaal ynvestearret de provinsje 1,35 miljoen euro yn de koartingregelingen.