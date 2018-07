Enerzjyakkoart freget om serieuze oanpak

Omrop Fryslân prate dêroer mei enerjysaakkundige Bouwe de Boer en foarsitter John Vernooij fan Fossylfrij Fryslân. Neffens De Boer kinne húseigeners aansen in liening ôfslute om harren hûs enerzjyneutraal te meitsjen. Dy liening is net keppele oan de hûseigener, mar oan it hûs. Rûnom mar sinne- en wynparken oanlizze is net de goede wei, fynt John Vernooij fan Fossylfrij Fryslân. Der stil in kar makke wurde moatte foar grutte sinne- en wynparken, of foar in oare oplossing.