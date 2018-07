Ynwenner Ljouwert fermist

De plysje freget tips oer de fermiste Oleh Mudrak út Ljouwert. De 25-jierrige man waard 8 july foar it lêst sjoen yn syn wenplek. Mooglik is er dêrnei noch signalearre yn Himmelum.

Oleh Mudrak is 1.85 meter grut en hat donker hier. Doe't er foar it lêst sjoen waard hie er in griisbrune simmerjas oan, in t-shirt en in spikerbroek. Hy hie in swarte rêchsek by him en in swart/pearske sporttas. Yn de rêchsek sit nei alle gedachten in laptop.

Wa't tips hat, wurdt frege kontakt mei de plysje op te nimmen op telefoannûmer 0800-6070.