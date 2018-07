Rêdingsaksje smyt neat op, markante stedsherberch yn Snits sloopt

Theo Jaasma wie ien fan de aksjefierders. Hy hat alle war dien mei noch in pear oare bewenners fan Snits om de sloop op te kearen, mar dat slagge net. It docht him sear en hy hie sels muoite om te sjen by it sloopplak. Hy hopet dat, as der plannen binne om oare gebouwen te slopen, dat hy dat dan wol opkeare kin.