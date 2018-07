Wurkstraffen foar trochferkeap oanspielde kokaïne It Amelân

De Amelanner hie it guod fûn. De oare man hie betocht dat se it net nei de plysje bringe moasten, mar sels ferhannelje koene. De man koe it jild goed brûke. Hy wie ferslave en siet yn de skuldsanearring. Hy besocht it yn Maastricht oan de man te bringen, dêr't er fan oarsprong weikaam.

Wurkstraf

De saak kaam út om't ien op it eilân heard hie dat de man út Nes kokaïne fûn hie op it strân. De âld-Amelanner krige 150 oeren wurkstraf, de man út Nes moat hûndert oeren ferplichte oan it wurk.