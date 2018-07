It Amelân krijt Gerard van Klaveren as waarnimmend boargemaster

Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat Gerard van Klaveren tiisdei beneamd ta waarnimmend boargemaster fan It Amelân. De beneaming jildt foar oardel jier, yn dy tiid moat Van Klaveren soargje foar politike stabiliteit op it eilân. Mocht dat ein takom jier noch net slagge wêze, dan sil der wachte wurde mei de proseduere foar in Kroanbeneamde boargemaster.