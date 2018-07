Gjin ekstra jild provinsje foar Blokhúspoarte

Deputearre Sander de Rouwe fynt dat eigener BOEi en de gemeente Ljouwert der ûnderling útkomme moatte. De nijbou fan de Blokhúspoarte falt sa'n 5 miljoen euro djoerder út as earst begrutte. It tekoart is 2,7 miljoen euro.

De ferbou fan de âlde finzenis leit al mear as in healjier stil. Eigener BOEi wol earst in oplossing foar it tekoart foardat de lêste wurksumheden wer oppakt wurde. Deputearre De Rouwe stelt dat de provinsje him maksimaal útrekt hat.