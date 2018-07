Ljouwerter camperplakken drok beset, ek troch LF2018

Op de beide camperplakken fan Ljouwert is it drok, ek fanwege Kulturele Haadstêd. It camperplak yn Lekkum is spesjaal foar Ljouwert-Fryslân 2018 in jier earder iepen gien. Se soene eins takom jier pas iepen. Op guon dagen sit 'Lekkum' hielendal fol. Lekkum is in lúkse camperplak mei in waskromte, stoartdûsen en grillplakken bûtendoar.

It camperplak yn it Ljouwerter wyk Suderbuorren bestiet no twa jier. Dêr is it ek drok.