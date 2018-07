Brûkers fan Maple-redens teloarsteld oer ferhûzjen fabryk

Ek shorttracker Rianne de Vries is net bliid mei it ferdwinen fan Maple Skates út Fryslân. Sy en bygelyks Itzhak de Laat en Daan Breeuwsma ride op Maple, Sjinkie Knegt ried der ek in skoftlang op. "Ik fyn it hiel spitich", seit De Vries. "Wy hienen altyd in goede bân mei Maple. It wie ek maklik dat it op It Hearrenfean wie. Sa no en dan woenen wy bygelyks nei in training wat oars ha oan de izers, dan koenen wy fuort delkomme. Mar ek as wy yn it bûtenlân wienen en wy hienen wat stikken. Dan stjoerden se fuort nije redens op. "