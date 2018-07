Beleeftún makket libben bewenners Lindestede draachliker

Foar minsken út dit lanlike gebiet, dy't wend binne om yn de natuer en mei grien dwaande te wêzen is de beleeftún ideaal. It is foar de bewenners altyd goed om yn it grien dwaande te wêzen, mar se kinne der ek picknicke en bûtenkonserten hâlde. De offisjele iepening is op 20 septimber. De tún is no al folop yn gebrûk.