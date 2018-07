Maple Skate op It Hearrenfean ferkocht

It is net slagge om it Fryske redensfabryk Maple Skate op It Hearrenfean hjir yn Fryslân te hâlden. It bedriuw frege in pear moanne lyn it fallisemint oan en hoewol't der hope wie op in trochstart, is dat net slagge. En dêrmei ferdwynt it fabryk dêr't redens makke waarden dêr't Olympysk kampioenen as Jorrit Bergsma en Kjeld Nuis har súksesen mei behellen.