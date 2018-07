Mear en mear Friezen bekend mei blauwe disel

De miljeufreonlike blauwe disel wurdt hieltyd mear bekend yn Fryslân. Foaral troch de Elfwegentocht witte in soad minsken no dat it produkt bestiet. Mar net folle minsken witte dat der in Frysk bedriuw achter sit, Future Fuels út Aldehaske. Guon minsken binne huverich om blauwe disel te tanken. Direkteur Germ Wiersma fan Future Fuels is resolút: "It kin yn alle disels, âlde en jonge auto's."